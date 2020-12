Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Maske geklaut

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger Langfinger wurde Mittwochabend beim Diebstahl in einem Supermarkt in Kahla beobachtet. Der junge Mann steckte sich diverse alkoholische Getränke in seinen Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne seine Ware zu bezahlen. Zudem trug er keinen Mund-Nasen-Schutz, wie es in Geschäften vorgeschrieben ist und kassierte dadurch die zweite Anzeige.

