Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Liebesbekundung mal anders?

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

In Hummelshain haben unbekannte einen Firmenwagen beschädigt. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, haben der oder die Täter, mittels einem unbekanntem Gegenstand, an verschiedenen Stellen vom Fahrzeug den Lack zerkratzt. Es wurden immer zwei Buchstabend, "C" und "R" durch Die Unbekannten auf das Fahrzeug aufgetragen, ob es sich hierbei um die Initialen einer verschmähten Liebe handelt ist nicht bekannt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell