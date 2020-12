Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doch keinen Bock zu gehen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Obwohl sich ein 37-Jähriger am Dienstag eigenständig aus der Klinik in Stadtroda entlassen hatte, wollte er scheinbar doch nicht so recht gehen. Gegen 14:30 Uhr teilte ein Mitarbeiter am Mittwoch mit, dass der ehemalige Patient, trotz mehrfacher Aufforderung, das Gelände nicht verlassen will. Als die Polizeibeamten den jungen Mann ansprachen, reagierte er zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten fortlaufend, schien aber zeitlich und örtlich nicht orientiert zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der 37-Jährige wurde letztlich, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, durch einen Rettungswagen in eine Klinik nach Gera gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell