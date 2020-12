Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger gingen leer aus

JenaJena (ots)

Gleich zweimal versuchten Trickbetrüger am Mittwoch in Jena ihr Glück- allerdings erfolglos. Gegen 10:30 Uhr erhielt eine 78-Jährige aus Jena einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser gab an, dass er unbedingt Geld benötige, da er sonst ins Gefängnis müsse, weil er bei einem Verkehrsunfall eine Person getötet habe. Eine genaue Summe wurde nicht gefordert. Die Frau reagierte besonnen und rief nach dem Telefonat ihrem Sohn an. Dieser versicherte ihr, dass es ihm gut ginge und er nicht für das Telefonat verantwortlich sei. So ist der Rentnerin auch kein finanzieller Schaden entstanden. Der zweite Fall ereignete sich in den Nachmittagsstunden in Jena. Bei einem 78-Jährigen meldete sich eine männliche Person und gab an, dass der Mann bei einer Gewinnausschüttung der Deutschen Bank in Höhe von 38.000 Euro beteiligt werden soll. Dazu müsse der Rentner lediglich eine Gebühr von 900 Euro bereithalten. Auch wurde die Betrugsmasche entlarvt und es kam zu keinem finanziellen Schaden. In beiden Fällen hat die Polizei eine Anzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen.

