Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

ApoldaApolda (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen in Apolda, Erfurter Straße geparkten PKW Mercedes. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile eines VW sichergestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

