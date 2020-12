Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festnahme nach Polizeikontrolle in Weimar Nord

WeimarWeimar (ots)

Durch Beamte der Einsatzunterstützung Jena wurde am Nachmittag des 15.12.2020 eine männliche 32-jährige Person in Weimar Nord kontrolliert, welche durch die Staatsanwaltschaft mit einer Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ca. 200g Marihuana sowie ein Pfefferspray fest, die der Mann mit sich führte. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ordnete die vorläufige Festnahme des Mannes an. Nach der Haftrichtervorführung am heutigen Tag verbringt der 32-Jährige die nächste Zeit in einer Justizvollzugsanstalt.

