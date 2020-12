Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffitis im Stadtgebiet

JenaJena (ots)

Am Dienstag gingen insgesamt drei Meldungen über frisch gesprühte Graffiti im Stadtzentrum ein. So hinterließen die Unbekannten Täter in der Brauhofstraße einen etwa 4m x 1,8 m großen Schriftzug in schwarzer Farbe. In der Schlossgasse konnten an einer Hofmauer gleich zwei lilafarbene bzw. in gelb/lila Schriftzüge im Ausmaß von 2m x 70 cm bzw. 50 cm x 20 cm festgestellt werden. Auch hier sind die Täter noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

