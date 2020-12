Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.12.2020

WeimarWeimar (ots)

In Bauhof eingebrochen

In der Nacht von Montag zu Dienstag durchschnitten Unbekannte den Zaun des Objektes des Blankenhainer Bauhofes und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Einmal auf dem Gelände, war es für den oder die Täter ein Leichtes, in die hauseigene Werkstatt zu gelangen. Aus dieser entwendeten die Diebe mehrere Werkzeuge wie Kettensägen, Akkuschrauber und Bohrhammer. Der Wert des Beutegutes war noch nicht bekannt.

Keine Versicherung

Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erhielt gestern die 29-jährige Nutzerin eines Fiats. Der immer wieder wechselnde Abstellort des Fahrzeuges nahe der Berkaer Straße lässt darauf schließen, dass die Frau den Wagen nutzt, obwohl an diesem lediglich sog. Kurzzeitkennzeichen angebracht sind, die bereits seit Anfang des Monats abgelaufen sind.

Zu viele Leute zu laut

Zu einer Ruhestörung, ausgehend aus einer Wohnung in Weimar-Schöndorf, wurde die Polizei gestern Abend verständigt. In der betreffenden Wohnung wurden neben dem 18-jährigen Wohnungsinhaber noch sechs weitere Jugendliche festgestellt. Die Betroffenen zeigten sich nach eingehender Belehrung einsichtig hinsichtlich dem verordneten Ende ihrer Feier. Der ordnungsrechtliche Verstoß gegen die geltenden Vorschriften der Eindämmungsverordnung wird geprüft. Auch die Zusammenkunft mehrerer Jugendlicher im Webicht gestern Abend wurde durch Polizeibeamte beendet. Da zwei der Anwesenden noch nicht einmal 16 Jahre alt waren, wurden diese nach Hause zu ihren Eltern verbracht.

Verunfallt

In der vergangenen Nacht verunfallte ein Radfahrer, nachdem er die Straße Am Horn entlang fuhr und fortfolgend auf die Sternbrücke fahren wollte. Durch den Sturz zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ob die Fahrbahngegebenheiten zu dem Sturz führten, der erhebliche Grad seiner Alkoholisierung von fast 1,5 Promille oder eine Kombination von beiden ist noch nicht bekannt. Nach eigenen Angaben wurde wohl die Bordsteinkante dem Weimarer zum Verhängnis.

