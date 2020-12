Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festnahme im regionalen Drogenmilieu

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Nach dem Fund mehrerer fast zwei Meter hoher Cannabispflanzen in einer Gemeinde im Eisenberger Umland wurden durch die Polizeiinspektion Saale-Holzland intensive Ermittlungen zum Beschuldigten eingeleitet. Diese führten die Fahnder auf die Spuren eines 40-jährigen Mannes, welcher bereits mit Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung getreten war. Im Zuge einer umfangreichen Durchsuchungsmaßnahme mit Unterstützungskräften aus Jena sowie einem Rauschgiftsuchhund konnte Anfang Dezember fast ein Kilogramm Marihuana und diverse Betäubungsmittelutensilien, welche zum Anbau und Verkauf geeignet sind, aufgefunden werden. Aufgrund des Umfangs des festgestellten Rauschgiftes wurde durch das Amtgsericht Gera Haftbefehl gegen den 40-jährigen erlassen, welcher zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig untergetaucht war. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten wenige Tage später jedoch zu dessen Feststellung und Festnahme. Nunmehr befindet er sich in Untersuchungshaft einer Thüringer Haftsanstalt und sieht seiner Verhandlung entgegen.

