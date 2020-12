Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena kompakt

JenaJena (ots)

Turnhalle beschmiert

Mit den Worten: "no borders, no nations" haben Unbekannte eine Wand der Turnhalle der Jenaplanschule beschmiert. Der tatzeitraum wird auf den vergangenen Freitag bis zum gestrigen Montag eingegrenzt. In einer Größe von 1,50m x 3,50m brachten der oder die Täter die Schriftzeichen mit türkiser Sprühfarbe an und entkamen anschließend unerkannt.

Gestürzter Radfahrer

In der Ahornstraße in Jena kam am Montagnachmittag ein E-Bike-Fahrer zu Fall. Ein Zeuge hatte den Mann unter einer Unterführung, auf dem Rückend liegend, vorgefunden. Nach eigenen Angaben des 60-jährigen Radfahrers sei er von einer unbekannten Person geschubst worden und ist dadurch zu Fall gekommen. Als die Rettungsgeräte vor Ort eintrafen, konnten keinen weiteren Personen im Umfeld festgestellt werden. Auch gibt es aktuell keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei Jena sucht nun dringend nach Zeugen, welchen den Unfallhergang mitbekommen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

