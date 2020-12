Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.12.2020

WeimarWeimar (ots)

Graffiti

Polizisten stellten an der Grundstücksmauer des Humboldtgymnasiums gestern Morgen ein frisches Graffiti fest. An zwei Stellen brachten unbekannte Täter einen ca. 3m x 1,5m großen Schriftzug in orangener Farbe an. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Einbruch I

In eine Schule in der Schubertstraße brach ein Unbekannter während des vergangenen Wochenendes ein. Leider war der Täter nicht auf der Suche nach Wissen, sondern nahm mehrere kleine Weihnachtsgeschenke und Lebensmittel mit. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf etwa 80 Euro.

Einbruch II

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein Einbrecher an einer Nebeneingangstür eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Tröbsdorf. Der unbekannte Täter versuchte wahrscheinlich schon im Verlauf der letzten Woche hier eine Tür aufzuhebeln, um ins Haus zu gelangen. Auch wenn ihm dies misslang, so verursachte er doch einen Schaden von etwa 1.500 Euro an der Eingangstür.

Verkehrskontrolle

Eine Kontrollstelle richteten Beamte der PI Weimar gestern Vormittag in der Rießnerstraße ein. Im Rahmen der 1,5-stündigen Maßnahme wurden 27 Fahrzeuge und deren Lenker kontrolliert. So erhoben die Polizisten zwölf Verwarngelder und stellten mehrere Bescheinigungen über Mängel oder nicht mitgeführte Dokumente aus. Einen besonderen Blick warfen die Polizisten auf die Beleuchtungseinrichtungen. Funktionierende Lichter sind gerade in der sog. dunklen Jahreszeit enorm wichtig.

Gefährliche Köder

In Gaberndorf machte gestern Mittag ein Anwohner eine gefährliche Entdeckung. In herumliegenden Wurstschnitten waren Reißzwecken versteckt. Er selbst konnte zum Glück verhindern, dass sein Hund diese Häppchen fraß und sich unter Umständen schwer verletzte. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, allerdings noch gegen Unbekannt, da es bisweilen keine Hinweise auf den Täter gibt.

Betrügern aufgesessen

Über einen Online-Kleinanzeigendienst erwarb ein 28-Jähriger ein elektronisches Musikinstrument. Er bezahlte fast 1.000 Euro dafür und wartete sehnsüchtig auf sein "Weihnachtsgeschenk" - vergebens. Bis heute hat die Ware ihn nicht erreicht. Am Montag erschien der Geschädigte bei der PI Weimar und erstattete Anzeige wegen Betruges. Gerade zum bevorstehenden Lockdown, den damit verbundenen Geschäftsschließungen und den vermehrten Online-Einkäufen rät die Polizei, besser zwei Mal auf das Angebot und den Verkäufer zu schauen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell