LPI-J: Pressebericht

Zwischen Sonntag und Montag beschädigten unbekannte Täter auf dem Gelände des Kunsthauses in Apolda eine Lampe, einen Papierkorb und entfernten die Abdeckplatte einer Mauer. Durch eine Videokamera wurden 3 Jugendliche erfasst, welche eine Sitzbank umlegen. Es wurde ein DNA-Abrieb an der Bank abgenommen und Zigarettenstummel sichergestellt.

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag beschädigten Unbekannte eine Parkbank und Teile einer Corona bedingten Absperrung am Sportpark in Apolda.

Am Montag um 11:05 Uhr wollte der Fahrer eines PKW (vermutlich grauer PKW Nissan) in Apolda, Bachstraße ausparken und übersah dabei einen vorbei fahrenden PKW Opel. Dabei kam es zur Kollision beider Außenspiegel. Der Fahrer des Nissans entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Spiegelkappe des Verursachers wurde an der Unfallstelle sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

