Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation PI Weimar

WeimarWeimar (ots)

Am Montagabend fand zum wiederholten Mal in der Weimarer Innenstadt ein sogenannter Hygienespaziergang statt. Der Aufzug wurde durch Mitarbeiter der Versammlungsbehörde der Stadt Weimar und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Weimar begleitet. An der Versammlung nahmen ca. 125 Personen teil, welche sich an die gültigen Regeln der Coronaschutzverordnung hielten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell