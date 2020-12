Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

ApoldaApolda (ots)

Am Freitag gegen 18:05 Uhr betrat ein Pärchen den LIDL Markt in Apolda. Beide wollten mit einem Einkaufswagen den Markt betreten. Laut aktueller Hygienevorschriften sollten aber Beide auf Weisung des anwesenden Sicherheitsbeauftragten einen Wagen nehmen. Darauf reagierte die männlich Personen (ca. 25 Jahre) sehr aggressiv und schob den Einkaufswagen mit voller Wucht vor die linke Eingangstür des Supermarktes. Dabei entstand Sachschaden. Anschließend stieg der Täter in ein Fahrzeug und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell