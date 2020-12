LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 14.12.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Medieninformation der PI Weimar vom 14.12.2020

Weimar

Garagen aufgebrochen

Zwischen Freitag und Samstag machten sich ein oder mehrere Unbekannte an dem Garagenkomplex Am Freibad in Bad Berka zu schaffen. An insgesamt drei Garagen konnten Aufbruchspuren festgestellt werden, wobei es dem oder den Tätern lediglich gelang, eine zu öffnen. Auf den ersten Blick wurde hieraus auch nichts entwendet. Somit wurde lediglich Sachschaden an den Türen der Garagen verursacht.

Moped getunt

In Bad Berka wurde am Sonntagnachmittag ein Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufmerksam wurden die Beamten auf den Fahrer, weil sie an der Simson kein Kennzeichen sehen konnten. Im Rahmen der Kontrolle des 16-Jährigen und seines Gefährtes stellten die Polizisten erhebliche Mängel, hervorgerufen durch diverse Umbauten, fest. In diesem Zustand des Mopeds wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er hat nunmehr knapp zwei Wochen Zeit, seine Simson in einem ordnungsgemäßen Zustand vorzuführen.

Zelt aufgeschnitten

Schaden in Höhe von etwa 250 Euro verursachten Unbekannte an einem Festzelt, welches derzeit auf dem Hermann-Brill-Platz steht. In der Nacht von Sonntag zu Montag machten sich vier junge Leute hieran zu schaffen und schnitten die Plane des Zeltes auf. Entwendet wurde nichts. Ein Zeuge gab an, dass es sich bei den Tätern um vier Jugendliche handelte, die aber noch vor Eintreffen der Polizei den Tatort verlassen hatten. Weitere Hinweise gibt es derzeit nicht.

Suche

Die Polizei Weimar war am gestrigen Sonntagabend mit einem Großaufgebot unterwegs, um einen Mann zu suchen. Ein 43-jähriger Mann verließ seine Wohnung in unbekannte Richtung. Es bestand der begründete Verdacht, dass der Weimarer dringend ärztliche Hilfe benötigt. Aus diesem Grund waren nicht nur Beamte der PI Weimar in die Suche involviert, sondern neben einem Suchhund auch der Polizeihubschrauber. Gegen 19:15 Uhr konnte der Gesuchte schließlich in der Döllstädtstraße, nach einem Zeugenhinweis, festgestellt werden. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Die Polizei Weimar bedankt sich nochmals für Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche nach dem Mann.

