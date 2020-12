Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Brücke kollidiert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 5 Uhr am Montagmorgen befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota die Umgehungsstraße von Kahla in Richtung Jena. Kurz vor der Ortslage Oelknitz kam dieser an einer Behelfsbrücke nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Brückengeländer. Hierbei verletzte sich der Fahrer. Wie sich im Nachgang herausstellte, stand der 53-Jährige unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im einsetzenden Berufsverkehr kam es zu kurzzeitigen Behinderungen.

