Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenbahn beschmiert

JenaJena (ots)

Unbekannte besprühten eine abgestellte Straßenbahn in der Naumburger Straße. Im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 03:45 Uhr am Montagmorgen brachten die Täter einen Schriftzug über die gesamte Länge in verschiedenen Farben auf. Die Schadenhöhe ist noch nicht bezifferbar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell