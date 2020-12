Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung 13.12.2020, ID Jena

JenaJena (ots)

Entfernen von Kathalysatoren an Fahrzeugen

In der vergangenen Tagen kam es in Jena Lobeda vermehrt zum Diebstahl von Fahrzeugkathalysatoren an geparkten Pkw. Die unbekannten Täter hoben anscheinend die Fahrzeuge mittels einer Hebevorrichtung an und entfernten die Katalysatoren. Es wurden verschiedene Fahrzeugtypen angegriffen. Zwischen den verschiedenen Tathandlungen könnte ein Zusammenhang bestehen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Melden Sie bitte derartige Feststellungen einer Polizeibehörde unter den bekannten Telefonnummern oder persönlich bei der örtlich nächsten Dienststelle. Jede Meldung trägt zur Täterfeststellung bei.

Sachbeschädigungen

Unbekannte zerschlugen in der Nacht vom 11.12.2020 zum 12.12.2020 zwei Glasscheiben der Werbeflächen an einem Haltestellenhäuschen im Löbdergraben. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03641 810. Am Vormittag des 12.12.2020 wurde gegen 08:00 Uhr ein beschädigter Seitenspiegel an einem Pkw Volvo festgestellt. Dieser stand im Bereich der Kreuzung der Stauffenbergstraße mit der Felix-Auerbach-Straße. Der oder die Täter schlugen gegen den Spiegel, sodass die Verkleidung des Spiegels erheblich beschädigt wurde. Ein Täter ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03641810.

Graffiti

An die Hauswand der Tiefgerageneinfahrt der Goethegalerie wurden am Samstagmorgen den 12.12.2020 insgesamt 17 frische Graffitis in weißer und pinker Farbe festgestellt. Diese wurden durch unbekannte Täter in der vorigen Nacht von Freitag den 11.12.2020 auf Samstag den 12.12.2020 widerrechtlich angebracht. Der Inhalt der Graffitos war nicht erkennbar. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei nimmt solche Straftaten gegen das Eigentum Ernst und trifft Maßnahmen der Strafverfolgung. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03641 810.

Anbringen von Aufklebern im Stadtbereich

In der Nacht auf dem 13.12.2020 wurde durch eine Polizeistreife ein 20-Jähriger auf frischer Tat festgestellt, welcher Aufkleber im Stadtbereich anbrachte. Ein solches Handeln nennt sich wildes Plakatieren und ist unter Strafe gestellt. Hier können mehrere hundert Euro Bußgeld fällig werden. Durch die Polizei wurden Maßnahmen vor Ort getroffen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich der Karl Marx Allee, wurde durch Polizeibeamte festgestellt, dass ein ukrainischer Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschender Mittel einen Pkw fuhr. Weiterhin war er noch im Besitz von Betäubungsmitteln. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Personenansammlung im Stadtbereich

Am Freitagabend wurde eine Ansammlung von mehreren Jugendlichen, aus unterschiedlichen Haushalten, durch Polizeikräfte festgestellt. Gegen die Personen wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige bei der Stadt Jena, erstattet. In Anbetracht der Corona-Pandemie bitten die Polizei die geltenden Corona-Regeln der Allgemeinverfügung der Stadt Jena zu beachten und nicht-essentielle Kontakte zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell