LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.10.2020

Haftbefehl realisiert

Am Donnerstagmorgen wurde ein 35-jähirger Mann an seiner Anschrift in Mönchenholzhausen aufgesucht. Grund für den Besuch der Beamten waren mehrere Haftbefehle, die gegen den Mann vorlagen. Er wurde erst zur Dienststelle und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Betrunken

Eine Frau (63) stürzte gestern gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Blankenhain. Als ihr von einer anderen Frau geholfen wurde, bemerkte diese wie betrunken die Gestürzte war. Sie verständigte die Polizei über den Vorfall. Just als die Beamten auf dem Parkplatz des Supermarktes ankamen, sahen sie wie die Frau ihre Einkäufe in ihren Pkw lud. Im Gespräch mit ihr bemerkten auch die Polizisten den offensichtlich erheblichen Grad ihrer Alkoholisierung. Für einen Atemalkoholtest war die Frau erst nach mehreren Anläufen in der Lage; der vorläufige Wert: über 1,75 Promille. Sie wurde gegen ihren Willen zur Blutentnahme gebracht. Ihr Fahrzeugschlüssel und ihr Führerschein wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Frau gesehen haben, wie sie mit ihrem Pkw Toyota in Richtung des Supermarktes fuhr. Hinweise bitte an die 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Aufgefahren

In dem nach einem Unfall auf der B7 entstandenen Rückstau kam es gestern Nachmittag zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer (70) eines Vitos erkannte die Situation zwischen Ulla und dem Abzweig zur Südweststadt zu spät und fuhr auf einen Audi auf. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren Mercedes-Kleinbus geschoben. Der Fahrer des Audis musste ins Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses aber im Anschluss an die Behandlung wieder verlassen. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Schadenssumme wird auf insgesamt fast 40.000 Euro geschätzt. Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss.

Brand

Heute Morgen gegen 05:30 Uhr wurde bekannt, dass Nahe der Verwaltungsschule Container brannten. Eine Papiertonne wurde durch Unbekannte in Brand gesetzt und stand bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits im Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits auf eine weitere Tonne über. Die informierten Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Selbstentzündung des Containers ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen. Eine Gefahr für Gebäude oder Personen bestand zu keiner Zeit. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die eventuell Personen in Tatortnähe gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können.

