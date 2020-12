Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch gescheitert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte machten sich am Mittwochmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Würchhausen zu schaffen. An mehreren Stellen der Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Ebenso konnte im Türschloss ein metallischer Gegenstand stecken aufgefunden werden. Das Öffnen der Tür gelang nicht. Der bzw. die Täter konnten unerkannt entkommen.

