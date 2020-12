Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Messer hantiert

JenaJena (ots)

Gegen 16:15 Uhr informierte ein Zeuge, dass einen männliche Person an der alten Post mit einem Messer in der Hand sei und Passanten belästige. Vor Ort konnte der 62-jährige Mann angetroffen werden. Dieser schrie grundlos umher und hielt ein Brotmesser in der Hand. Bei der Durchsuchung der Person konnte dann noch ein Einhandmesser festgestellt werden. Nach der Anzeigenaufnahme erhielt der Schreihals einen Platzverweis. Die Messer wurden ihm selbstverständlich abgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell