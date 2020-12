Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

JenaJena (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwoch gegen 16:15 Uhr in einer Einkaufspassage in der Goethestraße. Ein unbekannter Täter schlug hierbei von hinten auf einen ebenfalls unbekannten Geschädigten ein. Als dieser am Boden lag, wirkte der Täter weiter auf die Person ein. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich alle Beteiligten in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei Jena bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 03641 - 810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell