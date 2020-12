Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit Folgen

JenaJena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Camburger Straße am Mittwoch gegen 14:30 Uhr. Der Fahrer eines Pkw VW fuhr in stadtauswärtiger Richtung, als dieser aus einem nicht erkennbaren Grund stark bremste. Dies bemerkte der dahinter fahrende Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf diesen auf. In Folge des Unfalls musste ein hinter beiden ''Pkw fahrender Linienbus eine Gefahrenbremsung einleiten. Dadurch fiel eine 82-jährige Frau, welche als Fahrgast im Bus saß, von ihrem Sitz und verletzte sich. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu leichten Verkehrseinschränkungen.

