Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen sowie geschädigte Fahrradbesitzer gesucht

JenaJena (ots)

Am Freitag dem 04.12.2020 kam es gegen 22:15 Uhr zu Sachbeschädigungen an insgesamt zehn Fahrrädern. Diese waren allesamt am Fahrradplatz des Paradiesbahnhofes abgestellt. Die Täter beschädigten die Rücklichter sowie die Lenker der Räder. Bei der Tätergruppierung handelte es sich um mindestens zehn Personen. Einige konnten im Nahbereich des Tatortes durch die Beamten gestellt werden.

Für die weiteren Ermittlungen werden sowohl Zeugen der Tathandlung sowie die Eigentümer der beschädigten Fahrräder gesucht.

Diese melden sich bitte bei die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 81 1176 oder (bevorzugt) per Email an ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

