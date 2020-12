LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.12.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Eigentümer gesucht

In den frühen Morgenstunden des 27.11.2020 unterzogen Polizeibeamte am Rollplatz einen Radfahrer einer Verkehrs- und Personenkontrolle. Hierbei räumte der 38-jährige spätere Beschuldigte sofort ein, dass es sich bei dem von ihm geführten Fahrrad nicht um sein eigenes handelte. Bevor er seine Aussage verweigerte, äußerte er noch, dass er es kurz zuvor 'gefunden' hatte. Weitere Angaben waren ihm nicht zu entlocken. Das hochwertige schwarze Mountainbike wurde sichergestellt, konnte aber bisher noch keinem spezifischen Diebstahl zugeordnet werden. Die PI Weimar ist nun auf der Suche nach dem Geschädigten des Fahrraddiebstahls. Hinweise und weitere Informationen unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Werkzeug entwendet

Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu einem Lagerraum auf einer Baustelle in der Weimarer Innenstadt. Aus diesem Raum entwendeten der oder die Diebe dann mehrere Werkzeuge. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zugeschlagen haben der oder Täter im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen.

Baucontainer beschädigt

Ohne Beute blieb der Angriff auf einen Baucontainer in der Tiefurter Allee in der Nacht von Montag zu Dienstag. Mit einem unbekannten Gegenstand zerschlugen nicht bekannte Täter das Fenster des Containers. Ins Innere gelangten er oder sie aber nicht. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Fahrzeug beschädigt

Bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag machte sich ein unbekannter Täter an einem Fahrzeug am Kegelplatz zu schaffen. Er zerkratzte die komplette Fahrerseite des Dacias und zerstach zwei der Reifen. Hinweise zum Täter oder Tatmotiv gibt es nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden.

Mit Drogen erwischt

Am Mittwochabend kontrollierten Polizisten drei Jugendliche in Kranichfeld, weil diese als augenscheinlich Minderjährige rauchten. Im Gespräch mit den drei 14 - 17-Jährigen konnten die Beamten den starken Geruch von Marihuana wahrnehmen. Fündig wurden die Polizisten bei dem 17-jährigen Kranichfelder. Dieser hatte eine geringe Menge Marihuana einstecken. Er wurde nach Hause gebracht und von den Polizisten an seinen Vater übergeben. Kurz nach Mitternacht werden die Streifenbeamten, wieder in Kranichfeld, auf eine Wohnung aufmerksam, aus der sehr laute Musik schallte. Bei der Rücksprache mit dem 17-jährigen Wohnungsinhaber, der mit noch zwei Bekannten den Lärm verursachte, schlug den Beamten auch hier der typische Geruch von Marihuana entgegen. Sie stießen auf ein paar Gramm der Droge, die der Jugendliche als sein Eigen ausgab. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zusätzlich erhielten alle drei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die geltende Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus.

