Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach dem Weg gefragt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstag einen scheinbar verwirren älteren Mann im Bereich des Kreisverkehrs in der Ilmitzer Landstraße. Diese versuche die Fahrzeuge anzuhalten und stelle unverständliche Fragen. Vor Ort konnte der 80-jährige Bewohner der Jenaer Carolinenstraße angetroffen werden. Dieser gab lediglich an, nach dem Weg gefragt zu haben. Einen verwirrten Eindruck machte er gegenüber den Beamten nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell