Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

JenaJena (ots)

Unbekannte verschafften sich mittels aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zu einem Wohnhaus am Markt in Jena. Hier öffneten diese gewaltsam die Tür zum Hauswirtschaftsraum, worin sich ein E-Bike befand. Das Fehlen wurde durch den 44-jährigen Besitzer am Dienstagmittag festgestellt und angezeigt.

