Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Silvester vorverlegt

JenaJena (ots)

Ein lautes Knallgeräusch vernahmen am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, mehrere Anwohner in der Platanenstraße. Aufgrund der Rauchentwicklung ging man davon aus, dass die vermeintliche Explosion aus einer Wohnung in der 5. Etage herstammte. Eine Prüfung vor Ort ergab, das Unbekannte mehrere Böller zündeten und diese von einem Balkon warfen. Befragungen der Anwohner erbrachten keine weiteren Hinweise zu den handelnden Personen bzw. der genauen Herkunft der Böller.

