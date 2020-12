Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Engstelle führt zu Disput

JenaJena (ots)

Ein Konflikt im Straßenverkehr artete Dienstagmorgen in der Jenaer Mühlenstraße aus. Ein 45-jähriger Radfahrer befuhr eine Engstelle, als ihm ein Pkw VW entgegen kam. Da keine von Beiden ausweichen wollte, stieg der 60-Jährige Fahrzeugführer aus und es entbrannte ein Streit zwischen den Verkehrsteilnehmern. Dieser gipfelte darin, dass der VW-Fahrer wieder einstieg, losfuhr und dabei den Radfahrer touchierte, sodass der Außenspiegel einklappte. Im Anschluss fuhr er in unbekannte Richtung davon. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Kurze Zeit später meldete sich der 60-jährige bei der Polizei und gab an, dass der Radfahrer durch die geöffnete Scheibe gelangt habe. Als Ergebnis dieses Konflikts steht nunmehr eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie eine Anzeige wegen Körperverletzung zu buche.

