Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Enkeltrick durchschaut

JenaJena (ots)

Gerade in der heutigen Zeit versuchen Betrüger an das ersparte, vor allem von älteren Menschen, zu gelangen. So versuchte dies auch Dienstagvormittag eine weibliche Anruferin bei einer 85-jährigen Frau aus Jena. Die Unbekannte gab sich als Enkelin aus und wollte sogleich mit ihrer Geschichte aufwarten. Doch die rüstige Rentnerin roch den Braten und nannte der Anruferin gegenüber das Kind beim Namen. Merklich erschrocken über den erkannten Enkeltrick äußerte die Unbekannte, eben persönlich vorbei zu kommen. Die Rentnerin erhielt schon mehrere solcher Anrufe, darauf reingefallen ist sie zum Glück noch nie.

