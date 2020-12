Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 08.12.2020

WeimarWeimar (ots)

In Schuppen eingebrochen

Auf dem Weimarer Lindenberg begaben sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein oder mehrere unbekannte Personen auf das Grundstück eines 57-Jährigen. Hier hebelten sie einen Schuppen auf. Auf adäquates Beutegut stießen sie jedoch nicht, so dass lediglich Sachschaden an der Tür entstanden ist.

Verkehrskontrollen

In der Dürrenbacher Hütte und in der Ortslage Berlstedt führten Beamte der PI Weimar gestern Vormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während innerhalb der Stadt keine Verstöße festgestellt wurden, sind in Berlstedt zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs gewesen. Alle Betroffenen wurden mit einem Verwarngeld belegt. Gestern Abend kurz vor 22:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Washingtonstraße einen Radfahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der 36-jährige Mann nicht mehr ganz nüchtern unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Damit darf er auch kein Fahrrad mehr fahren.

In Keller eingebrochen

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in Bad Berka drangen ein oder mehrere unbekannte Täter ein. Hier hatten er oder sie es nur auf ein Kellerabteil abgesehen. Nachdem man dieses aufgebrochen hatte, entwendeten der oder die Täter ein TV-Gerät, eine Heiztherme sowie eine Drohne. Der Wert des Beutegutes wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Tat soll sich zwischen dem 01. Und 07.12. ereignet haben.

