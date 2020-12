Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW-Reifen entwendet

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Zwischen dem 05.12.2020, 18:30 Uhr, und dem 07.12.2020, 07:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände in der Tümplinger Straße in Camburg. Nachdem die Täter das Einfahrtstor gewaltsam öffneten, begaben sie sich zur Überwachungstechnik. Diese manipulierten sie derart, dass eine Aufzeichnung der Tathandlung unterbunden wurde. Im Anschluss begaben sich die Täter zu den auf dem Firmengelänge abgestellten LKWs und demontierten die Räder ab. Insgesamt konnten so 64 Kompletträder im Wert von ca. 100.000,- Euro erbeutet werden. Die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Jena unter 03641- 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell