Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Asche unsachgemäß entsorgt

Saale-Holzland-Kreis

Gegen 09:00 Uhr entleerte eine 47-jährige Frau aus Lindig den Aschebehälter ihres Kaminofens in der Restmülltonne. Da die Asche noch nicht erkaltet war, fing der Tonneninhalt Feuer. Weiterhin wurden ein leerstehender Öltankbehälter sowie ein Wasserbehälter in Mitleidenschaft gezogen. Durch das zeitnahe Löschen konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden, am Wohnhaus entstand kein Schaden.

