Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffällige Fahrweise

JenaJena (ots)

Kurz vor Mitternacht fiel einer Streifenwagenbesatzung am Montag ein Radfahrer auf, welcher in der Camburger Straße eine recht unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die anschließende Kontrolle des 38-jährigen Radlers erbrachte auch den augenscheinlichen Grund dafür. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen stattlichen Wert von 2,59 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

