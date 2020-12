Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 08.12.2020

PI ApoldaPI Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl: Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 8. Dezember 2020 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Montag, 07.12.2020, 15:45 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Gemeinde Großheringen, Sulzaer Straße. Der Fahrer eines VW Transporter befuhr den Rehehäuser Berg und wollte an der Einmündung zur Sulzaer Straße nach links abbiegen. Dabei übersah der verantwortliche Fahrzeugführer einen von rechts kommenden Pkw Opel Astra. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,- Euro.

Diebstahl aus Wohnung

In der Nacht vom 06.12.2020 zum 07.12.2020 drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Apolda, Niederroßlaer Straße ein. Die Eingangstür zur Wohnung wurde durch die Täter auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus der Wohnung entwendeten sie einen PC mit Monitor im Wert von ca. 500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell