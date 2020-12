Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb gestellt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagmittag kam es zu einem Diebstahl von einer Baustelle in Rothenstein. Ein Zeuge beobachtete eine männliche Peron, welche sich auf dem Gelände zu schaffen machte. Der Zeuge sprach die Peron an, welche in Folge dessen das Stehlgut vor Ort beließ und sich vom Tatort entfernte. Durch die gute Personenbeschreibung durch den Zeugen konnte der Tatverdächtige in der Nähe auf einem Feldweg festgestellt werden. Der 43-jährige polnische Gastarbeiter gab den Diebstahl zu. Als Motiv gab er ausstehende Lohnzahlungen durch seinen Arbeitgeber, welcher die besagte Baustelle betreibt, an.

