Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen

JenaJena (ots)

Im Zeitraum vom 04.12.2020 bis 06.12.2020 brachen Unbekannte mehrere Keller in einem Wohnhaus in der Paradiesstraße auf. Nach ersten Erkenntnisse verließen die Täter die Örtlichkeit ohne Beutegut, jedoch richteten diese Sachschaden an.

