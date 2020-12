Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 07.12.2020

WeimarWeimar (ots)

Verkehrsunfall/Unfallflucht

Am 06.12.2020 kam es gegen 11:30 Uhr in Berlstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 56-jährige Frau befuhr mit ihrem Skoda die Landstraße von Schwerstedt kommend nach Berlstedt. Den dortigen Kreisverkehr überquerte sie aus noch unbekannter Ursache mittig, fuhr geradeaus weiter und kam im Bereich der Hauptstraße zum Stehen. Ohne den Unfall zu melden ließ die Frau ihr Fahrzeug abschleppen. Der PKW wurde am Unterboden beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden am PKW und an der Verkehrsinsel in noch unbekannter Höhe. Die Frau konnte ermittelt werden und erhielt eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntag in der Mittagszeit in Blankenhain in der Straße Egendorf 1. Ein 21-jähriger Mann ging mit seiner Freundin spazieren. Das Paar wurde von einem 22-jährigen Mann verfolgt und nach einer verbalen Auseinandersetzung attackiert. Der Verfolger schlug den 21-jährigen Mann mit der Faust gegen den Kopf und die Frau gegen den Arm. Danach entfernte er sich, konnte aber später durch die Polizei gestellt werden. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Grund für die Auseinandersetzung war ein bereits länger zurückliegender Streit.

Ruhestörung

Eine Ruhestörung meldete ein 23-jähriger Mann am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr. Er beklagte, dass in seinem Mehrfamilienhaus in der Ettersburger Straße lautstark Renovierungsarbeiten in der Nachbarwohnung durchgeführt werden. Die Polizei traf dort auf zwei Männer, die den Fußboden neu verlegten. Nach Rücksprache zeigten sich die Mieter einsichtig und verschoben die Arbeiten auf werktags.

Haftbefehl

Am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr traf die Polizei in der Heinrich-Herzog-Straße auf eine 46-jährige Frau, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Frau konnte durch Begleichung der offenen Geldbeträge eine Haftstrafe abwenden und vor Ort aus der Maßnahme entlassen werden.

Fahrraddiebstahl

Am Sonntag wurde gegen 21:15 Uhr der Diebstahl eines Fahrrades polizeilich bekannt. Die 26-jährige Geschädigte hatte ihr Fahrrad im Bereich des Haupteinganges des Sophien- und Hufeland-Klinikums gegen 13:15 Uhr angeschlossen und den Diebstahl gegen 21:15 Uhr bemerkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03643/8820 zu melden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell