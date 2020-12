Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda

ApoldaApolda (ots)

Vom Samstag auf Sonntag wurde in eine Garage im Garagenkomplex in der Utenbacher Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten das Garagentor auf, sodass ein Schaden in Höhe von 100 EUR entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag zwischen 04:00 Uhr und 14:00 Uhr auf einem Firmengeländer in der Buttstädter Straße in Apolda. Unbekannte Täter überstiegen den Zaun und brachen das Vorhängeschloss eines Seitengebäudes auf. Aus dem Inneren entwendeten sie ein Laubgebläse sowie ein Pavillon im Gesamtwert von ca. 150 EUR. Im Anschluss daran drückten sie den Maschendrahtzaun auf dem Hinterhof herunter und verschwanden vermutlich so in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizei in Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell