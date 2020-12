Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung zur Versammlungslage am 06.12.2020 in Jena

JenaJena (ots)

Für den heutigen Tag waren im Jenaer Stadtgebiet zwei Versammlungen angemeldet. Einerseits fanden sich auf dem Holzmarkt ca. 100 Personen zusammen und andererseits sollte eine Versammlung vor dem Phyletischen Museum stattfinden. Da jedoch die Versammlungsteilnehmer am Phyletischen Museum die Auflagen der Stadt Jena, unter anderem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nicht akzeptierten, sahen diese von der Durchführung ihrer Versammlung ab. Unter Einhaltung der bestehenden Allgemeinverfügung der Stadt Jena sowie den Verordnungen des Freistaates Thüringen liefen ca. 75 Bürger im Anschluss in Richtung Westbahnhof. Erst in Kleingruppen wuchs die Personengruppe später zu einer Ansammlung an, in deren Folge von Teilnehmer gegen die bestehenden Infektionsschutzverordnungen verstoßen wurde. Die Polizei ahndete daraufhin Verstöße mit den entsprechenden Ordnungswidrigkeiten und führte Identitätsfeststellungen durch. Gegen diese Ansammlung schlossen sich ca. 100 Personen zu einer Spontanversammlung im Nahbereich des Westbahnhofes zusammen und protestierten friedlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell