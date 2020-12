Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus durch Jugendgruppen

JenaJena (ots)

Durch eine Jugendgruppierung wurde in der Nacht von Samstag aufSonntag die Endhaltestelle der Straßenbahn in der Karl-Marx-Allee durchTreten gegen Mülleimer und Glasscheiben des Unterstandes beschädigt. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes konnten mehrere Tatverdächtige gestelltund bekannt gemacht werden. Teile der Gruppierung waren bereits zuvor inder Innenstadt mehrfach durch Missachtung der aktuellen Covid-19-Eindämmungsverordnung sowie allgemein ungebührlichen Verhaltensaufgefallen. In derselben Nacht kam es weiterhin zu Übergriffen undSachbeschädigungen an der Straßenbahnendhaltestelle in der ErlangerAllee. Hier wurde ebenfalls die Scheibe eines Unterstandes zerstört. Da auch bereits während der Woche ähnlich gelagerte Sachverhalte imStadtzentrum bekannt wurden, kann ein Zusammenhang nichtausgeschlossen werden. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise ausder Bevölkerung unter 03641 810.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Inspektionsdienst Jena

Telefon: 03641 811123

E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell