LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.12.2020-06.12.2020

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Freitagmorgen wurde der Polizei Weimar ein Graffito an einer Weimarer Gemeinschaftsschule mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen verfassungswidrigen und volksverhetzenden Schriftzug handelte, welcher mit einem schwarzen Edding an einem Pavillon angebracht wurde. Gegen den/die bisher unbekannten Täter wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Passanten oder Anwohner, die Hinweise zum Geschehen machen können. Zeugen melden sich bitte bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Pkw von Briefkasten gestoppt

Am Freitagnachmittag verselbstständigte sich in Weimar ein Pkw Seat, welcher zuvor von dem Fahrer in der Straße Über der Nonnenwiese geparkt wurde. Auf unbekannte Art und Weise löste sich die Handbremse, wodurch der Pkw bergab rollte und schließlich an einem Briefkasten zum Stoppen kam, wodurch womöglich Schlimmeres verhindert werden konnte.

Pizzalieferant wird handgreiflich

Eine 53-Jährige befand sich auf einem Privatweg in der Marcel-Paul-Straße in Weimar, als plötzlich ein Pizzalieferantenfahrrad diesen Weg passieren wollte. Als sie ihn darauf hinwies, dass er diesen Weg nicht passieren darf wurde er beleidigend und schubste die Frau gleich zwei Mal zu Boden. Anschließend flüchtete der Täter. Der Hinweis, dass es sich bei der männlichen Person um einen Pizzalieferanten handelte ermöglichte es den Beamten, den beschriebenen Täter kurze Zeit später an seiner Arbeitsstelle zu stellen. Der Beschuldigte gab den Vorfall zu. Gegen diesen läuft nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Containerbrände

Samstagnacht gegen 01:30 Uhr qualmte ein Container in Weimar in der Humboldtstraße am dortigen Kaufland. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte eine Brandentwicklung verhindern. Eine weitere Mülltonne brannte kurze Zeit später am Busstellenhäuschen in der Ettersburger Straße vollkommen ab. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr ebenfalls gelöscht werden. Da in beiden Fällen eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gefertigt. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Passanten oder Anwohner, die Hinweise zum Geschehen machen können. Zeugen melden sich bitte bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Weihnachtsbaumschmuck entwendet

Samstagmorgen wurden Polizeibeamte in die Richard-Strauss-Straße in Weimar gerufen, da dort in der Nacht zuvor, von einem im Garten befindlichen Weihnachtsbaum ein hochwertiger Weihnachtsstern entwendet wurde. Die unbekannten Täter schnitten hierfür das Verlängerungskabel durch, welches einen Alarm auslöste. Anschließend flüchteten der/die Täter mit dem Beutegut in Höhe von über 100 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte der Polizeiinspektion Weimar unterzogen am Samstagabend einen Skoda Fabia Fahrer in der Schwanseestraße einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Trunkenheit im Verkehr

Sonntagnacht gegen 02:00 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Buttelstedter Straße in Weimar einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Weg ins Klinikum zur Blutentnahme angetreten. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

