Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 04.12.2020 - 06.12.2020

ApoldaApolda (ots)

Kaugummiautomat entwendet

Im Zeitraum vom 24.11.2020 - 04.12.2020 kam es in der Stobraer Straße in Apolda zu einer Komplettentwendung eines Kaugummiautomaten. Dieser war besonders gesichert angebracht. Der Gesamtschaden wird auf 450 Euro beziffert.

Weihnachtsdekoration weg

Am 04.12.2020 gegen 19:00 Uhr wurde vom Grundstück in Apolda, Karl-August-Straße 33 ein Weihnachtsstrahler (Laser) entwendet. Dieser hatte einen Wert von ca. 50 Euro.

Graffiti

Unbekannte Täter brachten in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag mittels Farbspray (weiß / gelb und blau) in der Ortslage Rohrbach mehrere Graffitos, in einer Gesamtlänge von ca. 10 m an. Es wurde die Fassade einer Halle der Agrargenossenschaft Großobringen besprüht. Die Graffitos bestehen aus verschiedene Sprüchen und Buchstabenkombinationen mit Hinweis auf den "FCC Jena". Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht klar.

Hinweise werden von der Polizei Apolda unter 03644-5410 entgegengenommen.

Rauschgift gefunden und Fahndungstreffer

Am Samstag in den Nachmittagsstunden kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen Mann am Füllenstall in Apolda. Bei der Personenkontrolle konnten in zwei Cliptütchen Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Es wird ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wurde nach Abfrage seiner Personalien festgestellt, dass er von zwei staatlichen Behörden, bezüglich seines Aufenthaltes gesucht wurde.

Unter Alkohol gefahren und Unfall gebaut

Im Rahmen einer Unfallaufnahme auf der Polizeiinspektion Apolda erscheint am 04.12.2020 ein 40 - jähriger Mann. Dieser teilt mit, dass er mit seinem Pkw VW einen Unfall gegen 06:45 Uhr in Stobra hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten den Geruch von Alkohol wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der vermeintlich Geschädigte, als Beschuldigter einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und eine Blutentnahme angeordnet. Die Unfallgegnerin konnte ermittelt und über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro.

Unfallflucht

Am Freitag zwischen 11:00 Uhr - 12:45 Uhr kam es in Apolda, Brandesstraße zu einer Unfallflucht. Bemerkt hatte die 37 Jahre alte Halterin einen frischen Schaden an ihrem geparkten Pkw VW. Hier war die Stoßstange vorn links beschädigt. Leider waren keine Informationen zum Verursacher am Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wildunfall

In den Morgenstunden des 05.12.2020 befuhr ein Pkw Mazda die Bundesstraße 87 - Bereich Poche von Apolda in Fahrtrichtung Naumburg, als ihm von rechts kommend ein Reh vors Fahrzeug sprang. Trotz eingeleiteten Bremsmanövers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Reh musste von Polizeibeamten an der Unfallstelle erschossen werden und am Mazda entstanden Schäden in Höhe von ca. 3000 EUR.

