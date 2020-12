Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Müllfahrzeug fängt Feuer

Kurz nach 13:30 Uhr informierte die Rettungsleitstelle, dass in der Ortslage Porstendorf, in der Nähe des dortigen Autohauses, ein Müllfahrzeug in Flammen steht. Die zügig hinzugezogenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuengönna konnte der Schwelbrand im Laderaum schnell gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand.

