Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch verhindert

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor 04:00 Uhr am Freitagmorgen vernahm ein Mieter in Eineborn Geräusche an seiner Wohnungstür. Hier konnte er beobachten, wie zwei unbekannte männlich Personen sich an dieser zu schaffen machten. Der 26-Jährige lief auf die Personen zu und sprach diese an. Eine ergriff sogleich die Flucht, mit dem zweiten Unbekannten kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Person griff den Mieter an und verletzte ihn hierbei. Danach konnte auch diese in unbekannte Richtung entkommen. Auch eine zeitnah eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter.

