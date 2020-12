Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl aus Getränkehandel

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagmittag wurde eine Mitarbeiterin eines Getränkehandels in Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf Opfer eines dreisten Diebstahls. Zwei männliche Personen betraten den Verkaufsraum, wobei einer die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte. Die zweite Peron nutzte diesen Moment der Unaufmerksamkeit und begab sich in den Lagerbereich. Noch während des Gesprächs verließ diese Peron dann den Verkaufsraum wieder, kurz gefolgt von dem zweiten Mann. Im Anschluss musste die Verkäuferin jedoch feststellen, dass aus dem Lager ein Karton mit acht Stangen Zigaretten fehlte. Beide Männer konnten unerkannt mit ihrer Beute im Wert von ca. 400,- Euro entkommen.

