Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Garten- und Kellereinbrüche

JenaJena (ots)

Donnerstag meldeten sich mehrere Personen bei der Jenaer Polizei, um Einbrüche in ihren Garten bzw. ihre Keller mitzuteilen. So wurden durch Unbekannte in einer Gartenanlage in der Brüsseler Straße drei Lauben aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge entwendet. Die Höhe des Beuteschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. In der Gotthard-Naumann-Straße öffneten Unbekannte gewaltsam zwei Kellerabteile und entwendeten aus einem darin gelagerte Getränke für knapp 40 Euro. Auch einen Keller in der Felix-auerbach-Straße suchten sich Langfinger aus. Hier blieb es jedoch bei dem entstandenen Sachschaden, entwendet wurde nichts.

