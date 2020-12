Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.12.2020

WeimarWeimar (ots)

Zeugen gesucht nach Angriff auf Kinder

Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr gingen drei Geschwister (ein Junge (10), zwei Mädchen (7, 5)) von der L.-Fürnberg-Schule aus nach Hause. Als sie an einem Spielplatz in der Bodelschwinghstraße vorbei kamen, wurden sie von drei etwa 12-jährigen Jungen angegriffen. Vor allem auf den 10-Jährigen hatten sie es abgesehen. Er wurde geschlagen, geschubst und beleidigt. Auch die Mädchen mussten Beleidigungen über sich ergehen lassen. Wenngleich nicht so schwerwiegend, wurden auch sie körperlich attackiert. Erst nach einiger Zeit konnten sich die Kinder der Situation entziehen und nach Hause flüchten. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Passanten oder Anwohner, die Hinweise zum Geschehen machen können. Zeugen melden sich bitte bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Vor Autos gesprungen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag setzte ein Mann in Bad Berka nicht nur sich selbst einer Gefahr aus, sondern auch andere. Der dunkel gekleidete, schlanke Mann sprang immer wieder auf die Hetschburger Straße und zwang die dort befindlichen Autofahrer zu einer Gefahrenbremsung. Zusätzlich hierzu beschimpfte er die Fahrzeuginsassen oder schlug gegen die Pkw. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen. Der 38-Jährige stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zur Abklärung seines gesundheitlichen Zustandes wurde er unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bittet betroffene Fahrzeugführer sich bei der Polizei in Bad Berka oder Weimar zu melden.

Geldbörse entwendet

Ein 36-Jähriger stellte gestern Vormittag seinen Transporter an der Zufahrt zu einer Kleingartenanlage nahe der Bodelschwinghstraße ab. Der Mann ließ seine Geldbörse im Handschuhfach zurück. Unglücklicherweise verschloss der Mann aus Bad Berka das Fahrzeug nicht ordentlich, so dass ein unbekannter Dieb leichtes Spiel hatte und sich das Portmonee ohne größere Schwierigkeiten nehmen konnte.

Trickbetrüger

Erneut treiben Betrüger im Weimarer Bereich wieder ihr Unwesen. So erhielt gestern ein Mann mehrmals einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der mit ihm die Bankdaten abgleichen wollte. Hintergrund sei eine derzeit nicht durchführbare Transaktion. Der 59-jährige Weimarer ließ sich aber nicht hinters Licht führen und gab keinerlei Daten zu seinem Konto am Telefon bekannt.

Betrug beim Weihnachtsshopping

Eine 38-jährige Frau kaufte im Internet ein Sportgerät im Wert von über 200 Euro. Doch die Ware kam nie bei ihr an. Sie wurde nicht mal verschickt. Erst da recherchierte die Betroffene im Internet eingehender nach der Firma und stellte fest, dass es diese gar nicht gibt. Die Polizei rät stets, gerade momentan, wo viele Menschen im Internet einkaufen, sich die Seiten der Anbieter stets genau anzusehen und sich über den Anbieter auch noch anderweitig im Internet zu informieren. Besonders hellhörig sollte man werden, wenn es sich um ein augenscheinlich unschlagbares Angebot handelt. Weitere Informationen hierzu gibt es auch unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell