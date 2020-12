Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Modellauto entwendet

JenaJena (ots)

Bereits am 29.11.2020, im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 06:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu einem Keller eines Wohnhauses in der Herderstraße in Jena. Aus diesem entwendeten die Täter, neben verschiedenen Campingausrüstungen, auch ein Modellauto mit Verbrennungsmotor. Der Beuteschaden wird mit ca. 700,- Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell