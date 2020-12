Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Orlamünde im Visier von Straftätern

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrere Straftaten ereigneten sich in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch in der Ortslage Orlamünde. So brachen Unbekannte insgesamt sieben Garagen eines Garagenkomplexes in der Bahnhofstraße auf und richteten Sachschaden an. Aus einer Garage entwendeten die Täter einen Satz Sommerreifen. Die Höhe des Schadens ist nicht bezifferbar. Auch das Feuerwehrvereinsheim blieb in dieser Nacht nicht verschont. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so widerrechtlich Zutritt zum Innenraum. Hier durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten insgesamt acht Kartons mit neu beschafften Leuchtmitteln, sowie drei volle Getränkekisten im Gesamtwert von ca. 1.400,- Euro. Auch auf dem Schulgelände gab es Sachbeschädigungen. Hier rissen Unbekannte mehrere Latten aus einem Zaun. Auf dem Hof der Grundschule konnte dann in den Morgenstunden durch die Sekretärin ein Fahrzeug gesehen werden, welches hinter der angebrachten Absperrung stand. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen dunklen BMW oder Audi, welcher mit zwei Personen besetzt war. Dieser fuhr dann zügig vom Gelände. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und welche Rolle der PKW einnimmt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

